На Херсонщине во время дежурства на блокпосту погиб полицейский

В Херсонской области во время дежурства на блокпосту погиб полицейский Александр Чехун. Ему было всего 36 лет.

Россияне попали в блокпост дроном. Александр умер в карете скорой по дороге в больницу.

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Что известно о вражеской атаке

Инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Херсонского РУП, старший лейтенант полиции Александр Чехун дежурил на блокпосту, когда россияне ударили по нему дроном.

Правоохранитель получил тяжелые ранения и умер в карете скорой по дороге в больницу.

Коллектив Национальной полиции Украины склоняет головы в трауре по поводу гибели коллеги. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра. Навсегда в наших сердцах. Навсегда в строю,

– сообщили в Нацполиции.

Что известно об Александре Чехуне

Александр начал службу в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Херсонской области.

Он служил в различных подразделениях, в частности, в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.

У 36-летнего погибшего правоохранителя остались родители, жена-полицейская и 12-летняя дочь.