На Херсонщине во время дежурства на блокпосту погиб полицейский
Источник:Нацполиция Украины
В Херсонской области во время дежурства на блокпосту погиб полицейский Александр Чехун. Ему было всего 36 лет.
Россияне попали в блокпост дроном. Александр умер в карете скорой по дороге в больницу.
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Что известно о вражеской атаке
Инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Херсонского РУП, старший лейтенант полиции Александр Чехун дежурил на блокпосту, когда россияне ударили по нему дроном.
Правоохранитель получил тяжелые ранения и умер в карете скорой по дороге в больницу.
Коллектив Национальной полиции Украины склоняет головы в трауре по поводу гибели коллеги. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра. Навсегда в наших сердцах. Навсегда в строю,
– сообщили в Нацполиции.
Что известно об Александре Чехуне
Александр начал службу в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Херсонской области.
Он служил в различных подразделениях, в частности, в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.
У 36-летнего погибшего правоохранителя остались родители, жена-полицейская и 12-летняя дочь.Редакция 24 Канала выражает соболезнования близким погибшего Александра Чехуна. Вечная память.