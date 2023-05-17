Хотел нажиться на горе: полицейский в Одессе потребовал деньги у матери погибшего малыша

Сотрудники Одесской областной прокуратуры разоблачили патрульного полицейского на коррупции. Мужчина пытался заработать на горе матери.

У знакомой злоумышленника погиб маленький сын, выпав из окна многоэтажки. Узнав об этом, полицейский потребовал деньги у матери.

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Что угрожает коррупционеру

По данным следствия, мужчина требовал от знакомой тысячу долларов за решение вопросов со следователем о закрытии уголовного производства по факту гибели малыша. Также правоохранитель обещал, что обеспечит непривлечение женщины к ответственности за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Патрульного задержали при получении части неправомерных средств в размере 600 долларов США.

Полицейскому доложено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (часть 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранитель требовал взятки / Фото прокуратура Одесской области

Злоупотребления влиянием караются штрафом от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

Прокуроры решают вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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