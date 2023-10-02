Без отца остался 8-летний сын: стало известно имя погибшего полицейского с Херсона
Источник:Патрульная полиция Украины
В Херсоне во время очередного российского террора под обстрел попало авто с патрульными. В полиции сообщили имя погибшего в результате удара стража порядка.
К сожалению, 38-летний мужчина умер на операционном столе. Известно, что он пытался спасти гражданскую от российской атаки на город.
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Что известно о погибшем
Херсонский патрульный Виталий Новицкий погиб 2 октября в результате очередного удара оккупантов по городу. Под обстрел попали авто с патрульными – удар пробил броню транспорта. Мужчину доставили в больницу, однако, к сожалению, медики не смогли спасти его.
Виталий Новицкий умер в операционной. К моменту гибели патрульному было 38 лет. У него дома остались родители, жена и 8-летний сын.
Мужчина стал полицейским в 2015 году. Сначала он работал в Николаеве, однако недавно Виталий перевелся в Херсон. Он с честью и достоинством верно служил украинскому народу. К сожалению, эта смена стала последней в его жизни.
Выражаем свои глубочайшие соболезнования родным и близким Виталия. Скучаем вместе с вами,
– отметили в полиции.
Виталий Новицкий стал очередной жертвой россиян / Игорь Клименко
Россияне уничтожают Херсон
- В первый день октября оккупанты сбросили с дронов взрывчатку на дом в Херсоне. Там вспыхнул пожар и трое детей 4 месяца, 3 и 5 лет и их мать оказались в огненной ловушке.
- Утром 29 сентября под удар террористов попали двое работников коммунального предприятия, которые в то время убирали центр города У 24-летнего мужчины тяжелые травмы конечностей. У его коллеги, 68 лет, диагностировали ранение глаза и контузию.
- В ходе российских ударов по Херсону 28 сентября снаряд убил медсестру детского отделения Светлану Виштомову. Сама же женщина имела троих собственных детей, которые теперь остались без мамы.