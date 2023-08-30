Мэр Днепра Борис Филатов на следующий день отреагировал на инцидент. По его словам, никто не должен протягивать свои руки к людям в форме.

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Филатов отметил, что после того, как вся страна начала обсуждать видео событий из Днепра, он тоже должен высказаться по этому поводу.

"Тем более, что произошло все на "вверенной мне территории"… Так что, кратко и убедительно. Вы знаете, что я всегда называю вещи своими именами и часто критикую некоторых "правоохранителей". Но все должно быть обосновано", – отметил мэр.

По его словам, есть базовые вещи для любой страны, где стремятся к уважению к Закону.

НИКТО и НИКОГДА не имеет права пренебрежительно относиться, хватать или вообще как-то тянуть свои руки к человеку в форме, который находится при исполнении своих служебных обязанностей. Прошу не писать мне свои юридические выводы. Я сейчас говорю исключительно (!) о морально-нравственном выборе,

– заявил городской голова.

Он добавил, что именно поэтому в этой ситуации находится на стороне полицейских. Городские власти Днепра предоставит всестороннюю моральную поддержку этим патрульным, а также их родным и коллегам.

"А еще я хочу сказать, что за время этой войны я проехал тысячи километров по всей Украине. Меня десятки раз останавливали на разных блокпостах – полиция, военные или Нацгвардия. Смотрели документы, осматривали машину, просили открыть багажник, фотографировали его содержимое. Кое-где ставили глуповатые вопросы. Но ни разу я не "качал права" и не рассказывал, что я – великий начальник", – подчеркнул Филатов.

Он просто следовал указаниям людей в форме, а потом садился себе в авто и дальше спокойно ехал.

"Подумайте об этом. И еще одно. Прекратите писать о "владельце элитного авто". Нет разницы, какую машину водит человек. Не надо возбуждать низменные чувства толпы, примешивая к ситуации еще и классовую ненависть. Потому что быдло – хоть на Jaguar, хоть на "Запорожце" – всегда остается быдлом", – подытожил мэр.

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