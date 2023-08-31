Состоялись похороны мужчины, погибшего в результате столкновения с полицейскими в Днепре

В Днепропетровской области прощались с мужчиной, которого застрелил полицейский. Патрульные зафиксировали авто, нарушившее правила дорожного движения и в ходе выяснения деталей возник конфликт.

На опубликованном видео с камер полицейских видно, что пассажиры сопротивлялись патрульным, а мужчина применил силу. После этих действий полицейский выстрелил – ранения оказались смертельными.

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Состоялись похороны погибшего

31 августа состоялось прощание с погибшим в результате столкновения в Днепре мужчиной. Им был местный бизнесмен Джумбери Силогава Джумберович. На похороны пришло множество местных жителей, знавших мужчину.

На Днепропетровщине попрощались с Джумбери Силогавой / Суспільне Дніпро

Инцидент произошел незадолго до дня рождения. Мужчина родился 1 сентября – он должен был отпраздновать 39-летие на море. Туда он и ехал в день гибели.

На момент гибели ему было 39 лет / Суспільне Дніпро

Известно, что после совершенного правонарушения мужчина сопротивлялся и применил силу – он ударил полицейскую и бросил через себя ее коллегу. После этого правоохранитель выстрелил в Силогаву.