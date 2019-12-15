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      Полицейский совершил смертельное ДТП на Житомирщине: ему сообщили о подозрении

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      Из-за смертельного ДТП полицейскому грозит до 8 лет за решеткой / irt.pl.ua

      Государственное бюро расследований сообщила о подозрении полицейскому, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в Житомирской области. Говорится о работнике роты особого назначения ГУ Нацполиции на Житомирщине.

      Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшее за собой гибель человека, сообщает ГБР.

      Интересно: В Киеве силовики скрутили людей, которые остановили пьяных полицейских: видео

      Следствием установлено, что полицейский ни избрал безопасную скорость автомобиля, после чего влетел в дерево. В результате ДТП погиб один из его пассажиров, другой  получил многочисленные травмы средней степени тяжести.

      Санкция статьи, по которой обвиняют полицейского предусматривает наказание на срок от 3 до 8 лет, возможно лишение права на управление автомобилем до 3 лет.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Государственное бюро расследований Полиция Постраждалі
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