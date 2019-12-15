Государственное бюро расследований сообщила о подозрении полицейскому, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в Житомирской области. Говорится о работнике роты особого назначения ГУ Нацполиции на Житомирщине.

Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшее за собой гибель человека, сообщает ГБР .

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Следствием установлено, что полицейский ни избрал безопасную скорость автомобиля, после чего влетел в дерево. В результате ДТП погиб один из его пассажиров, другой – получил многочисленные травмы средней степени тяжести.