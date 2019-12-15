Поліцейський скоїв смертельне ДТП на Житомирщині: йому повідомили про підозру
Державне бюро розслідувань повідомила про підозру поліцейському, який звинувачується у скоєнні смертельної ДТП у Житомирській області. Мовиться про правоохоронця роти особливого призначення ГУ Нацполіції на Житомирщині.
Його підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини, повідомляє ДБР.
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Слідством встановлено, що правоохоронець не обрав безпечну швидкість автомобіля, після чого влетів у дерево. Внаслідок ДТП загинув один з його пасажирів, інший – отримав численні травми середнього ступеня важкості.
Санкція статті, за якою звинувачують поліцейського передбачає покарання терміном від 3 до 8 років, можливе позбавлення права на керування автомобілем до 3 років.
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