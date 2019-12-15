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      Поліцейський скоїв смертельне ДТП на Житомирщині: йому повідомили про підозру

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      Через смертельне ДТП поліцейському загрожує до 8 років за ґратами / irt.pl.ua

      Державне бюро розслідувань повідомила про підозру поліцейському, який звинувачується у скоєнні смертельної ДТП у Житомирській області. Мовиться про правоохоронця роти особливого призначення ГУ Нацполіції на Житомирщині.

      Його підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини, повідомляє ДБР.

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      Слідством встановлено, що правоохоронець не обрав безпечну швидкість автомобіля, після чого влетів у дерево. Внаслідок ДТП загинув один з його пасажирів, інший – отримав численні травми середнього ступеня важкості.

      Санкція статті, за якою звинувачують поліцейського передбачає покарання терміном від 3 до 8 років, можливе позбавлення права на керування автомобілем до 3 років.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Поліція Державне бюро розслідувань Аварії та ДТП Жертви Постраждалі
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