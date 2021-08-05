"Руководство на месте": в полиции Киева опровергли информацию об отставке Андрея Крищенко

5 августа 2021 , 16:00
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Источник:

24 канал

Утром 5 августа СМИ писали о том, что начальник Киевской полиции Андрей Крищенко решил уйти в отставку, написав заявление. Однако, уже через несколько часов правоохранители опровергли эту информацию.

В управлении коммуникации Национальной полиции столицы отметили, что никаких кадровых изменений нет. В то же время правоохранители работают в штатном режиме.

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Информации такой нет, полиция Киева работает в штатном режиме, все руководство на месте,
– сказали полицейские.

Напомним, что 5 августа многие СМИ опубликовали информацию со ссылкой на источники, что глава Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко написал заявление об увольнении.

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Автор: Олег Васьків