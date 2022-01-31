В полиции показали видео задержания организаторов массовых беспорядков в Украине

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые планировали в Украине массовые беспорядки. Сейчас сообщение о подозрении получили 2 человека.

На кадрах задержания видно, как работники Департамента следственных расследований Нацполиции ворвались в помещение, в котором находилось двое мужчин. Организаторов сразу задержали.

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Кстати, в помещении были огромные баннеры для фейковых протестов. Вероятно, акции должны были касаться тарифов. Ведь на плакатах были надписи:

"Высокие тарифы вместо борьбы с коррупцией",

"Скажем нет тарифному геноциду".

Кроме того, в офисе хранили дымовые шашки.

Смотрите видео задержания организаторов беспорядков:

Что известно о подготовке беспорядков