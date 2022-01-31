В полиции показали видео задержания организаторов массовых беспорядков в Украине
31 января 2022 , 13:39Читати новину українською
Источник:Нацполиция
Правоохранители разоблачили группу лиц, которые планировали в Украине массовые беспорядки. Сейчас сообщение о подозрении получили 2 человека.
На кадрах задержания видно, как работники Департамента следственных расследований Нацполиции ворвались в помещение, в котором находилось двое мужчин. Организаторов сразу задержали.
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Кстати, в помещении были огромные баннеры для фейковых протестов. Вероятно, акции должны были касаться тарифов. Ведь на плакатах были надписи:
- "Высокие тарифы вместо борьбы с коррупцией",
- "Скажем нет тарифному геноциду".
Кроме того, в офисе хранили дымовые шашки.
Смотрите видео задержания организаторов беспорядков:
Что известно о подготовке беспорядков
- В Киеве задержали организаторов массовых беспорядков, которые должны были привести к дестабилизации ситуации в Украине.
- К "протесту" привлекли 5 тысяч человек. За это им должны были заплатить от 800 гривен до 2 500 долларов.
- Только на аванс организаторы выделили более 1 миллиона гривен.
- После столицы беспорядки должны были распространиться в области, которые близки к границе с Россией – Черниговскую, Полтавскую и Сумскую.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что провокаторы имели опыт работы в правоохранительных органах. Кроме того, СБУ проверяет их связь с иностранными спецслужбами.
- Глава МВД подчеркнул, что дестабилизация Украины могла быть выгодной только Кремлю.