В полиции призвали жителей приграничных с Беларусью районов сообщать о незнакомцах

Пока в Украине не фиксируют движение мигрантов из Беларуси. Однако появление "туристов" в Черниговской области свидетельствует о том, что уже пытаются прощупать уровень защищенности наших границ.

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко. Он подчеркнул, что нужно быть готовыми к провокациям.

Важное Чрезвычайное положение будет, если это обосновано, – "слуга" о ситуации на границе

Клименко 19 ноября проинспектировал участок госграницы в Житомирской области. Он пояснил, что в этой области более 250 км государственной границы с Беларусью. Сейчас там работают усиленные патрули полицейских и пограничников, но помочь им могут и местные жители.

Если в населенных пунктах появляются незнакомцы, лучше сразу уведомить об этом полицию. Мы проверим, кто они и с какой целью прибыли,

– сказал глава Нацполиции.

Он выразил надежду, что среди местных не окажется тех, кто захочет предать интересы населения и государства, организуя нелегальные переходы через границу. Также Клименко пригрозил уголовной ответственностью в таком случае.

На Житомирщине проведут учения

Игорь Клименко анонсировал проведение уже на следующей неделе в Житомирской области практического этапа соответствующих учений всех подразделений системы МВД с привлечением местных общественных формирований.

Актуально Готовы к провокациям: мигрантов дезинформацией могут направить на границу с Украиной

Отметим, что 15 ноября сотрудники Госпогранслужбы не впустили в Украину 15 мигрантов с Ближнего Востока. Они пытались попасть на территорию нашей страны из Беларуси.