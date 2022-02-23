В полиции прокомментировали информацию о возможном побеге Медведчука

Нацполиция постоянно следит, находится ли Виктор Медведчук в своем доме. Недавно правоохранители получили информацию, что вблизи имения – неизвестные люди с оружием.

В то же время эта информация не подтвердилась. Правоохранители также опровергли слухи, что якобы окружали имение. Детали рассказал Александр Фацевич – заместитель главы Нацполиции.

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Мы знаем, что он (Медведчук – 24 канал) имеет ограничения соответствующие. Должен находиться по месту жительства. Поэтому мы осуществляем постоянный контроль,

– подчеркнул Фацевич.

Что предшествовало

Вечером 21 февраля СМИ сообщили, что возле дома Медведчука собралось много полиции. Говорилось, что правоохранители даже перекрыли одну из прилегающих улиц возле имения политика.

Со ссылкой на собственные источники СМИ сообщили, что несколько автомобилей и бусов собирались вывозить имущество из дома Медведчука. В частности, якобы грузили оружие и бронежилеты.

В то же время тогда информацию не подтвердили.

Марченко спешно уехала из Украины

В СМИ 19 февраля появилась информация, что Оксана Марченко спешно уехала из Украины. Жена Медведчука якобы пересекла государственную границу через пропускной пункт в Черниговской области.

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