В полиции прокомментировали информацию о возможном побеге Медведчука
Источник:Ukrinform TV
Нацполиция постоянно следит, находится ли Виктор Медведчук в своем доме. Недавно правоохранители получили информацию, что вблизи имения – неизвестные люди с оружием.
В то же время эта информация не подтвердилась. Правоохранители также опровергли слухи, что якобы окружали имение. Детали рассказал Александр Фацевич – заместитель главы Нацполиции.
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Мы знаем, что он (Медведчук – 24 канал) имеет ограничения соответствующие. Должен находиться по месту жительства. Поэтому мы осуществляем постоянный контроль,
– подчеркнул Фацевич.
Что предшествовало
- Вечером 21 февраля СМИ сообщили, что возле дома Медведчука собралось много полиции. Говорилось, что правоохранители даже перекрыли одну из прилегающих улиц возле имения политика.
- Со ссылкой на собственные источники СМИ сообщили, что несколько автомобилей и бусов собирались вывозить имущество из дома Медведчука. В частности, якобы грузили оружие и бронежилеты.
- В то же время тогда информацию не подтвердили.
Марченко спешно уехала из Украины
В СМИ 19 февраля появилась информация, что Оксана Марченко спешно уехала из Украины. Жена Медведчука якобы пересекла государственную границу через пропускной пункт в Черниговской области.