В полиции раскрыли первые подробности и хронологию смерти Полякова

Погибший нардеп Антон Поляков, которого обнаружили мертвым в такси 8 октября, перед трагедией поссорился с сожительницей. Именно из-за этого он якобы не хотел ехать домой, а несколько часов катался в такси по улицам Киева.

Об этом рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский на брифинге по расследованию смерти Полякова.

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Хронология событий

Выговский подтвердил, что нардеп в тот вечер действительно употреблял алкоголь вместе со своим знакомым. После гуляний в одном из развлекательных заведений столицы нардеп якобы не хотел ехать домой, потому что поссорился с сожительницей.

Он (Антон Поляков – 24 канал) не захотел ехать и они где-то 1,5 часа ездили по улицам Киева. Знакомому надоело общение с погибшим и он предложил нардепу поехать домой на такси,

– сказал Выговский.

По словам начальника полиции Киева, Поляков пересел в такси.

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