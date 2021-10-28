В полиции рассказали детали резни в запорожском ресторане

28 октября 2021 , 17:56
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Источник:

полиция Запорожья

В Запорожье 28 октября случилась резня в ресторане. Правоохранители рассказали, что стычка произошла между 4 молодыми мужчинами.

22-летний парень умер на месте происшествия

Инцидент произошел в ресторане "Аристократ" на проспекте Маяковского. Сообщение в полицию поступило 06:28.

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По предварительным данным, около шести часов утра между четырьмя мужчинами во время распития спиртных напитков внезапно возник конфликт, который перерос в драку,
– рассказали правоохранители.

На месте происшествия они обнаружили тело 22-летнего местного жителя. Выехав на место происшествия, правоохранители обнаружили тело местного жителя 1999 года рождения. Выяснилось, что он получил ножевые ранения туловища.

Кроме того, в больницу с ножевыми ранениями отвезли 21-летнего молодого человека.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и оперативники. Правоохранители открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Сейчас других участников конфликта разыскивают.


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Автор: Софія Мінджоса