22-річний хлопець помер на місці події
Інцидент трапився в ресторані "Аристократ" на проспекті Маяковського. Повідомлення до поліції надійшло 06:28.
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За попередніми даними, близько шостої години ранку між чотирма чоловіками під час розпиття спиртних напоїв раптово виник конфлікт, який переріс у бійку,
– розповіли правоохоронці.
На місці події вони виявили тіло 22-річного місцевого мешканця. Виїхавши на місце події правоохоронці виявили тіло місцевого мешканця 1999 року народження. З'ясувалося, що він отримав ножові поранення тулуба.
Крім того, в лікарню з ножовими пораненнями відвезли 21-річного молодика.
На місці події працюють слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та оперативники. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство. Наразі інших учасників конфлікту розшукують.
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