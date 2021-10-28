22-річний хлопець помер на місці події

Інцидент трапився в ресторані "Аристократ" на проспекті Маяковського. Повідомлення до поліції надійшло 06:28.

Актуально У Запоріжжі влаштували різанину в ресторані: є загиблий та постраждалий

За попередніми даними, близько шостої години ранку між чотирма чоловіками під час розпиття спиртних напоїв раптово виник конфлікт, який переріс у бійку,

– розповіли правоохоронці.

На місці події вони виявили тіло 22-річного місцевого мешканця. Виїхавши на місце події правоохоронці виявили тіло місцевого мешканця 1999 року народження. З'ясувалося, що він отримав ножові поранення тулуба.

Крім того, в лікарню з ножовими пораненнями відвезли 21-річного молодика.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та оперативники. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство. Наразі інших учасників конфлікту розшукують.



У Запоріжжі п'яні чоловіки влаштували різанину

Останні гучні справи в Україні