Полиции сообщили о минировании Верховной Рады и Кабинета министров
Правоохранители проверяют информацию, которая поступила через анонимный телефонный звонок о массовом минировании стратегических объектов в Киеве. На местах работают взрывотехнические службы.
Полиция Киева проверяет информацию о минировании в столице Украины аэропортов, вокзалов, правительства и парламента. Об этом сообщил Интерфакс.
Напомним, 10 апреля здание КГГА также "минировали"
На электронную почту Нацполиции поступило сообщение о минировании:
– Южного вокзала,
– Дарницкого вокзала,
– аэропорта имени Сикорского – "Киев",
– здания Верховной Рады Украины,
– здания Кабинета Министров.
Также был анонимный звонок на номер 102 около 9:10, как пишет издание "Наш Киев". Неизвестные якобы сообщили о минировании аэропорта "Борисполь" и других объектов.
Специалисты проверяют информацию и ищут источник информации. На вероятно минируемых местах работают взрывотехнические службы.
Известно, что опасных взрывчатых предметов в здании Верховной Рады не нашли, в остальных зданиях продолжаются проверки.