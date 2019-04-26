Полиции сообщили о минировании Верховной Рады и Кабинета министров

Правоохранители проверяют информацию, которая поступила через анонимный телефонный звонок о массовом минировании стратегических объектов в Киеве. На местах работают взрывотехнические службы.

Полиция Киева проверяет информацию о минировании в столице Украины аэропортов, вокзалов, правительства и парламента. Об этом сообщил Интерфакс.

Напомним, 10 апреля здание КГГА также "минировали"

На электронную почту Нацполиции поступило сообщение о минировании:

– Южного вокзала,

– Дарницкого вокзала,

– аэропорта имени Сикорского – "Киев",

– здания Верховной Рады Украины,

– здания Кабинета Министров.

Также был анонимный звонок на номер 102 около 9:10, как пишет издание "Наш Киев". Неизвестные якобы сообщили о минировании аэропорта "Борисполь" и других объектов.

Специалисты проверяют информацию и ищут источник информации. На вероятно минируемых местах работают взрывотехнические службы.

Известно, что опасных взрывчатых предметов в здании Верховной Рады не нашли, в остальных зданиях продолжаются проверки.