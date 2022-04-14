Полиция фиксирует военные преступления России в Гостомеле: фото из разрушенного города

Украинские правоохранители по состоянию на 14 апреля продолжают документировать военные преступления России в Гостомеле. Правоохранители осматривают все здания, дворы и прилегающие территории.

Полицейские делают это, чтобы разминировать территорию и помогать местным жителям. Город-герой Гостомель россияне оккупировали одним из первых.

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Гостомель подвергся значительным разрушениям. Российские оккупанты расстреливали местных жителей и занимались мародерством. Украинские защитники освободили Гостомель, а Владимир Зеленский дал поселку звание "Город-герой".

Иван Выговский – начальник Главного управления Национальной полиции рассказал, что комплексная работа в городе продолжается круглосуточно. Работают полицейские и специалисты ГСЧС.

Правоохранители осмотрели в Гостомеле уже 628 помещений.

Правоохранители продолжают документировать гибель мирных жителей города, выявляют места захоронения тел, проводят необходимые следственные действия. Ежедневно силами столичных взрывотехников изымаются вражеские боеприпасы,

– говорится в сообщении.

Пока их обнаружили уже более 260. Среди боекомплектов обнаруживают много неиспользованных и неразорванных. Специалисты работают над тем, чтобы безопасно их уничтожать.

Выговский заявил, что сейчас Гостомель находится в очень затруднительном положении. Однако благодаря усилиям коммунальных служб, местных жителей, волонтеров, правоохранителей населенный пункт начинает новую жизнь.

Полиция фиксирует военные преступления России в Гостомеле / Нацполиция

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