Поліцейські роблять це, аби розмінувати територію та допомагати місцевим мешканцям. Місто-герой Гостомель росіяни окупували одним із перших.

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Гостомель зазнав значних руйнувань. Російські окупанти розстрілювали місцевих жителів та займалися мародерством. Українські захисники звільнили Гостомель, а Володимир Зеленський надав селищу звання "Місто-герой".

Іван Вигівський – начальник Головного управління Національної поліції – розповів, що комплексна робота у місті триває цілодобово. Працюють поліцейські та фахівці з ДСНС.

Наразі правоохоронці оглянули у Гостомелі вже 628 приміщень.

Правоохоронці продовжують документувати загибель мирних мешканців міста, виявляють місця захоронення тіл, проводять необхідні слідчі дії. Щоденно силами столичних вибухотехніків вилучаються ворожі боєприпаси,

– мовиться у повідомленні.

Наразі їх виявили вже понад 260. Серед боєкомплектів виявляють багато невикористаних та нерозірваних. Фахівці працюють над тим, аби безпечно їх знищувати.

Вигівський заявив, що наразі Гостомель перебуває у дуже скрутному становищі. Однак завдяки зусиллям комунальних служб, місцевих мешканців, волонтерів, правоохоронців населений пункт починає нове життя.

Поліція фіксує воєнні злочини Росії у Гостомелі / Нацполіція

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