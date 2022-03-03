Полиция Харьковщины изменила номера телефонов, по которым принимает вызовы населения

Важная информация для жителей Харьковской области. Сообщается об изменении номеров телефонов, по которым принимаются вызовы от населения.

Ведомство меняет номера, по которым обращалось население для сообщения о преступлениях и правонарушениях.

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Актуальные номера полиции для жителей Харьковщины

В частности речь идет об изменении телефонных номеров дежурной части Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Отныне любую информацию о происшествиях можно сообщать по номерам телефонов:

+38(066) 458 46 16,

+38(066) 768 05 06,

+38(067) 924 76 20.

В ведомстве отмечают, чтобы горожане звонили немедленно, если им нужна помощь полиции.

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