Почти 4 миллиона "боевых" за работу в тылу: следователи раскрыли схему незаконного начисления выплат

Правоохранители раскрыли схему незаконного получения боевых выплат в воинской части, что основана на фальсификации служебных документов. По данным ГБР и Нацполиции, бывший руководитель финансово-экономической службы вовлек в махинацию десять подчиненных бухгалтеров.

Подробности сообщили в Нацполиции. Делом также занялось ГБР.

Что известно о расследовании?

Несмотря на то, что финансовая служба фактически работала в Днепропетровской области, в документах указывалось, что ее сотрудники якобы выполняли боевые задачи на Запорожском направлении.

Благодаря этому бухгалтеры получали дополнительные выплаты, предусмотренные для военнослужащих, непосредственно находящихся в зоне боевых действий.

В результате каждый из них незаконно получил от 100 тысяч до более 500 тысяч гривен. Общая сумма необоснованно начисленных средств за период с августа 2023 года по октябрь 2024-го достигла почти 4 миллионов гривен.

Кроме того, один из сотрудников финансовой службы, воспользовавшись недостаточным контролем, присвоил еще 7,4 миллиона гривен, предназначенных для выплат военным. За этот эпизод суд уже назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

На основании собранных материалов 11 фигурантам сообщили о новых или уточненных подозрениях. Бывшему начальнику финансовой службы инкриминируют халатное отношение к военной службе, растрату имущества и служебный подлог, тогда как десять бухгалтеров подозреваются в присвоении чужих средств с использованием служебного положения.

В случае доказательства вины участникам схемы может грозить до 8 лет лишения свободы.

Напомним: ранее мы рассказывали о расследовании ГБР в отношении заместителя начальника Ровенского областного ТЦК и СП. По данным следствия, чиновник систематически получал неправомерную выгоду, причем в отдельных случаях в качестве взяток ему передавали даже автомобили.