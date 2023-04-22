В Днепре разыскивают мальчиков 1 и 5 лет: мать забрала их из больницы без разрешения

Полиция Днепра ищет детей 1 и 5 лет. Их забрала родная мама из больницы.

Следует отметить, что детей у семьи изъяли. Несмотря на это, женщина забрала их без разрешения врачей.

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Полиция ищет двоих детей

19 апреля около 19:30 двух малолетних братьев, которые были изъяты из семьи, мать забрала из больницы без разрешения врачей. Их местонахождение в настоящее время неизвестно,

– заявили правоохранители.

Они объяснили, что говорится о годовалом Эльдаре Панченко и 5-летнем Петре Кузьменко. Полиция назвала приметы Эльдара Панченко:

ориентировочно 2 года с виду;

рост 80 сантиметров;

среднее телосложение;

темные волосы и карие глаза.



Полиция ищет годовалого Эльдара Панченко / Фото правоохранителей

Мальчик был одет в штаны с "динозаврами", серую кофту и черные ботинки. Что касается 5-летнего Петра Кузьменко, то он был в серых брюках, темно-синей куртке, черной обуви. Его приметы:

рост 107 сантиметров;

среднее телосложение;

темные волосы и карие глаза.



Правоохранители не знают, где находится 5-летний Петр Кузьменко / Фото правоохранителей

Правоохранители призвали всех, у кого есть информация о местонахождении детей позвонить по номерам полиции:

102;

096 884 83 94.

Супруги из Киевщины морили голодом и насиловали маленьких детей

В Броварском районе Киевщины мать вместе с сожителем насиловали и развращали своих детей. Речь идет о двух мальчиках в возрасте 11 и 5 лет и трехлетней девочке. Правоохранители установили 36 эпизодов преступлений, из них 18 – особо тяжкие. Полиция установила, что горе-родители:

в течение длительного времени морили детей голодом;

подвергали пыткам;

совершали над ними сексуальное насилие.

29-летняя женщина ставила детей на колени, унижала, запугивала и угрожала убить. Подробнее об этой жуткой истории – читайте здесь.