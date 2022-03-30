Полиция ищет не только мины: как наводят порядок на освобожденных территориях Киевщины
Источник:полиция Киевщины
Вооруженные Силы Украины продолжают отвоевывать захваченные оккупантами территории на Киевщине. Из-за этого у полиции появляется много работы, которая необходима, чтобы помочь украинцам.
Правоохранители работают сразу по нескольким направлениям, среди которых есть не только задержание коллаборантов, но и поиск мин. Также полицейские, в частности, помогают выехать людям, которые там до сих пор находились.
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Задержали уже несколько коллаборантов
Подробнее о том, что чаще всего приходится делать 30 марта рассказали в полиции Киевщины. Там акцентировали на том, что, кроме деоккупированных территорий, очень много внимания уделяют и вывозу людей из зоны боевых действий.
Что делают правоохранители на деоккупированных территориях:
- Ищут людей, которые оказались под завалами в результате обстреливания городов россиянами.
- Обнаруживают мины, которые расставляют оккупанты перед отступлением.
- Ищут коллаборантов и лиц, которые помогали вражеским военным оккупировать города.
- Сейчас в области уже открыли несколько таких уголовных производств, поэтому предатели получат достойное наказание.
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