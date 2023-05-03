Покусали мать с ребенком: полиция изъяла из питомника на Киевщине собак опасной породы

Правоохранители наведались в питомник собак возле Ирпеня Киевской области. Известно, что силовики изъяли у его владельца 7 бойцовских животных.

В апреле вся Украина узнала о питомнике собак под Киевом, в котором живут немало опасных псов породы кане-корсо. Собственно, тогда животные покусали 35-летняя мать с 7-летним ребенком, когда те вышли на прогулку.

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Что известно

В среду, 3 апреля, в полиции региона сообщили, что силовики изъяли 7 бойцовских собак у владельца питомника рядом с Ирпенем.

На днях сотрудники полиции провели обыск в частном домовладении в селе Михайловка-Рубежовка. В ходе следственных действий правоохранители изъяли 7 собак породы кане-корсо и отправили их на передержку в ветеринарную клинику,

– говорится в сообщении.

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Отметим, что в результате нападения собак мать и ее дочь получили серьезные ранения. Их тела были покрыты многочисленными ранами на руках и ногах, в частности, девочку животное укусило под глазом, оставив след, и вырвало кусок волос.

Тогда обоих пострадавших немедленно доставили в больницу для оказания помощи. Медики прогнозировали длительный процесс обновления.

Больше о породе

Известно, что кане-корсо – одна из самых древних пород собак. Упоминания о ней датируются очень древними временами. В частности, четырехлапые использовали во время гладиаторских боев в Древнем Риме.

В эпоху Возрождения благодаря своей стойкости и бесстрашию такие собаки стали объектом изображения и вдохновения для многих художников. Кане-корсо рисовали на картинах и даже делали по их подобию скульптуры.

После Второй мировой войны эта порода стала очень редкой и некоторое время даже была на грани исчезновения. Благодаря местным энтузиастам таких собак становится больше, однако есть проблема – они опасны для людей.