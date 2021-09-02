Полиция могла превысить полномочия: что в МИД говорят о смерти украинца во Вроцлаве
Источник:24 канал
В вытрезвителе Вроцлава 30 июля погиб украинец: произошло это после задержания полицией. В СМИ предполагают, что его пытали, а украинский МИД обещает привлечь виновных к ответственности.
Из-за смерти украинца Дмитрия Никифоренко консульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями. Об этом 24 каналу сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
Напомним Связали ремнем: в Польше после задержания полицией погиб украинец
"Превышение полномочий"
Генеральное консульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими следователями. Дипломаты также поддерживают связь с его родными. В частности, во Вроцлаве сейчас находится украинский консул для ознакомления с ходом расследования.
МИД также ожидает от окружной прокуратуры города Свидница, которая осуществляет процессуальное руководство делом, результатов судебно-медицинских экспертиз. Сейчас говорится о том, что полицейские "перестарались" при задержании.
Одна из версий следствия – превышение полномочий сотрудниками полиции. Приложим максимальные усилия, чтобы все обстоятельства смерти нашего гражданина были выяснены, а виновные были привлечены к ответственности,
– рассказал представитель МИД.
Смерть украинца в Польше: главное
- Украинец Дмитрий Никифоренко 30 июля возвращался на автобусе после встречи с друзьями якобы в состоянии алкогольного опьянения.
- Утверждают, якобы его поведение было неадекватным: он вроде кусался, приставал к водителю автобуса. Руководитель высадил украинца и вызвал спасателей, а те позвонили полиции.
- Однако кадры видео с автобуса и камер на улицах не показали этого. Детали инцидента стали известны из польских СМИ.
- По информации Gazeta Wyborcza, полицейские связали задержанного ремнями. Впоследствии в вытрезвителе его могли пытать: СМИ сообщают, что к мужчине в течение часа применяли физическую силу.
- Ему стало настолько плохо, что в ситуацию вмешался врач. Впрочем, реанимировать его не смогли.