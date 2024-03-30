Полиция Нидерландов смогла освободить трех заложников, которых захватил неизвестный в кафе
В Нидерландах продолжается операция в центре города Эде. Правоохранители пытаются освободить заложников, которых уже более 5 часов удерживает неизвестный мужчина в маске.
В 11:24 (по нидерландскому времени) полиция в соцсети X сообщила, что из тисков злоумышленника удалось освободить трех человек.
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Из кафе в Нидерландах освободили первых заложников
Правоохранителям удалось освободить трех человек, которые находились в заложниках в кафе Petticoat. Полиция отметила, что операция еще не завершена.
Трех заложников только что освободили. Ситуация еще не исчерпана,
– сообщили в полиции.
На кадрах, которые публикуют СМИ, видно, что из заведения с поднятыми руками вышли трое молодых людей: 2 девушки и 1 человек. Они одеты в куртки из кафе.
Сейчас в центре Эде происходит ситуация с заложниками. Трое заложников только что были освобождены, но ситуация все еще продолжается. Ужасная ситуация для всех этих людей... Я надеюсь, что ситуация теперь разрешится быстро и безопасно... Мы видим много видео ситуации на сайте, размещенных в Интернете. Я призываю вас использовать это с большой сдержанностью и не делиться этим. Заложники, которые теперь свободны, имеют право на мир и неприкосновенность частной жизни,
– сообщил мэр города.
Он также извинился за то, что все магазины в центре перед Пасхой закрыты и призвал людей к пониманию.
Что известно об инциденте в Нидерландах
- В 06:05 утра в полицию в Нидерландах поступило сообщение о заложниках.
- В кафе в центре города Эде человек в маске заявил, что удерживает людей. Также, по его словам, у него есть сумка, наполненная взрывчаткой.
- Местная полиция сообщила, что пока признаков теракта нет. Однако ситуация серьезная, потому что злоумышленник может представлять опасность для себя и окружающей местности.
- СМИ пишут, что в заложниках было 5 человек. Однако официально полиция не подтвердила их количество.
- Вероятно, в заложниках все еще находятся владелец заведения и еще один работник.
- Жителей близлежащих домов эвакуировали, а кафе – окружено.