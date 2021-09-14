Полиция проведет экспертизу видео с разговором "нардепа Лероса"

У нардепа Гео Лероса (теперь внефракционного, а прежде – члена "Слуги народа") в 2020 году сгорел автомобиль. В сентябре 2021 история получила крайне неожиданное продолжение.

Через слитое в сети видео у украинских правоохранителей появились подозрения, что депутат мог сам организовать поджег своего авто. Ситуацию сразу прокомментировали в ГБР, а впоследствии – и в полиции.

Больше об этом Гео Лероса заподозрили в инсценировке поджога собственного авто: нардеп опроверг

Полиция проверит скандальное видео "с Леросом"

В Национальной полиции заявили, что изучат "видеозапись разговора с участием народного депутата", и придадут указанную запись к материалам уголовного производства.

В сети было опубликовано видео якобы с участием народного депутата, где он с неизвестным обсуждает возможные противоправные действия в отношении себя, чтобы привлечь внимание к своей деятельности, а также получает пакет с деньгами,

– говорится в сообщении.

Полиция обещает изучить видео тщательно, провести необходимые следственные действия и экспертные исследования.

Как сожженное год назад авто Лероса стало причиной скандала

У нардепа Гео Лерос в 2020 году сгорел автомобиль. Это произошло на фоне скандала вокруг обвинений со стороны Лероса в сторону брата главы Офиса Президента Андрея Ермака в торговле государственными должностями.

Именно из-за этого скандал депутат в итоге и стал внефракционным (ранее он был членом "Слуги народа").

А в сентябре 2021 возник новый конфликт: Гео Лерос в Верховной Раде критиковал президента Зеленского за дело вагнеровцев, а "слуга" Николай Тищенко силой оттащил его от трибуны.

Буквально через несколько дней, 13 сентября, в сети появилось видео в котором человек, похожий на Лероса, будто бы договаривается об имитации нападения на себя для создания иллюзии угрозы.

В Государственном бюро расследований сразу предположили, что Лерос мог инсценировать поджог своей машины. Сам политик все отрицает.