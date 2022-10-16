Беги, если сможешь: в Петербурге полиция устроила погоню за мобилизованным

В сентябре Путин объявил частичную мобилизацию по всей территории России. Граждане вражеского государства не в восторге от перспектив умереть в Украине, поэтому бегут от повесток.

Частичная мобилизация в России набирает с каждым днем все более феерические обороты. Кто-то устраивает стрельбу, потому что не хочет отдать свою жизнь на войне за Путина, а кто-то пользуется старым методом - берет руки в ноги и убегает от военкомата и силовиков.

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Самое ценное умение в России – быстрый бег

Скупые протесты граждан России в начале полномасштабного вторжения не прошли даром. Часть оккупантов получила ценные знания и навыки относительно того, как нужно бежать от силовых структур.

Неизвестно, выходил ли этот гражданин России на "митинги" против войны, однако умением "не дать себя поймать полиции" он овладел достаточно хорошо. Хотя даже если он в этот раз не получит повестку, это его не спасет. Рано или поздно силовики Кремля настигнут его и отправят на гибель в Украину.

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Траблы русской "могилизации"

Частичная мобилизация от Путина напоминает очень плохую, но смешную комедию. Ранее российские так называемые СМИ сообщали, что Кремль раздает повестки всем подряд. В частности, хотели отправить оборонять Крым 71-летнего пенсионера, который уже 15 лет снят с военного учета.

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Российские власти даже не могут нормально одеть своих солдат. Генеральный штаб Вооруженных Сил сообщил, что мобилизованные россияне прибыли на Запорожье в гражданской одежде. Для них не нашлось ни бронежилетов, ни нормальной военной формы.

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