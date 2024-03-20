Цена услуги – от 500 до 3000 долларов: полиция разоблачила банду, которая на заказ сжигала жилье

Правоохранители разоблачили группу поджигателей, которая работала на заказ по всей Украине. За несколько сотен долларов злоумышленники поджигали жилье украинцев.

Злоумышленники успели повредить несколько квартир и частных домов в 6 областях Украины. Известно, что банда состояла из 11 мужчин.

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Банда поджигала дома на заказ

Правоохранители разоблачили 20-летнего жителя Киевщины и 26-летнего жителя Житомирщины на организации поджогов на заказ. Выполнять "грязную работу" им помогали еще 9 мужчин в возрасте от 17 до 34 лет, которые также жили в Киевской и Житомирской областях.

Так, следователи установили, что "услугу по поджогу дома" можно было заказать в телеграм-канале. Цена – от 500 до 3000 долларов, которые затем делили на всех членов банды. После получения "заказа" поджигатели разрабатывали план совершения преступления: проводили разведку местности, закупали горюче-смазочные материалы и делали из них "коктейли Молотова". После этого злоумышленники выезжали на заказ, забрасывали дома и квартиры коктейлями Молотова и снимали поджог на камеру – такое видео, как доказательство, присылали заказчикам.

Злоумышленники за время своей "работы" успели поджечь 4 квартиры и 5 домов в Черниговской, Полтавской, Львовской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

Следователи провели 24 обыска у подозреваемых и собрали неопровержимые доказательства. У серийных поджигателей изъяли боеприпасы, более 10 тысяч долларов в разной валюте, мобильные телефоны, на которые принимались заказы и снимались преступления, и банковские карты, на которые перечислялись средства за содеянное.

Полиция разоблачила банду поджигателей / Фото Национальной полиции Украины

Сейчас всем 11 членам банды сообщено о подозрениях за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога организованной группой. Поджигателям грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители рассказали детали о злоумышленниках: смотрите видео

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