Жара, закрытое авто и младенец внутри: в Ивано-Франковске спасли трехмесячного ребенка

У женщины в Ивано-Франковске случайно заблокировалась машина. Внутри транспортного средства остался трехмесячный ребенок.

К счастью, его удалось спасти. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

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Как удалось спасти ребенка из машины?

По словам Билошицкого, к патрульным обратилась напуганная женщина. Ее Audi случайно заблокировалась, а внутри остался малыш. Правоохранители мгновенно среагировали и самостоятельно смогли открыть дверь.

Это могло закончиться трагедией. Но на этот раз все хорошо. Ребенка спасли,

– подытожил Белошицкий.

Патрульные спасли трехмесячного ребенка: видео патрульной полиции

А также отметил, что важно проверять, ли ключ от вашей машины у вас в руке, прежде чем хлопнуть дверью. Билошицкий призвал даже "на минутку" не оставлять ребенка или домашнего любимца в авто, ведь жара не ждет.

Он посоветовал отключить функцию автоматической блокировки автомобиля и держать запасной ключ в доступном месте.

К слову, ранее трагический случай с малышом в авто произошел в Соединенных Штатах. Отец случайно оставил своего годовалого сына в машине на заднем сиденье. Проведя весь день в машине, мальчик умер.