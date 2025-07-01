Жара, закрытое авто и младенец внутри: в Ивано-Франковске спасли трехмесячного ребенка
- В Ивано-Франковске патрульные спасли трехмесячного ребенка, который остался в заблокированной машине.
- Алексей Билошицкий призвал не оставлять детей или животных в машине и проверять ключи перед закрытием дверей.
- Он посоветовал отключить функцию автоматической блокировки и иметь запасной ключ в доступном месте.
У женщины в Ивано-Франковске случайно заблокировалась машина. Внутри транспортного средства остался трехмесячный ребенок.
К счастью, его удалось спасти. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
Новости к теме В Одесской области умер двухмесячный ребенок: что говорят в полиции
Как удалось спасти ребенка из машины?
По словам Билошицкого, к патрульным обратилась напуганная женщина. Ее Audi случайно заблокировалась, а внутри остался малыш. Правоохранители мгновенно среагировали и самостоятельно смогли открыть дверь.
Это могло закончиться трагедией. Но на этот раз все хорошо. Ребенка спасли,
– подытожил Белошицкий.
Патрульные спасли трехмесячного ребенка: видео патрульной полиции
А также отметил, что важно проверять, ли ключ от вашей машины у вас в руке, прежде чем хлопнуть дверью. Билошицкий призвал даже "на минутку" не оставлять ребенка или домашнего любимца в авто, ведь жара не ждет.
Он посоветовал отключить функцию автоматической блокировки автомобиля и держать запасной ключ в доступном месте.
К слову, ранее трагический случай с малышом в авто произошел в Соединенных Штатах. Отец случайно оставил своего годовалого сына в машине на заднем сиденье. Проведя весь день в машине, мальчик умер.