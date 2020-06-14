Полиция в США снова убила афроамериканца: второй громкий скандал за месяц – детали и видео 18+
В Атланте в штате Джорджия во время задержания полиция застрелила 27-летнего афроамериканца Ричарда Брукса. Горожане отреагировали протестами, ведь убитый был безоружен и просто спал в своей машине. Шеф полиции Атланты Эрика Шилдс уже подала в отставку.
О новом инциденте с застреленным полицейскими афроамериканцем рассказали в The Washington Post 14 июня.
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В Атланте полиция застрелила афроамериканца: что известно
- Вечером пятницы, 12 июня, полиция Атланты поехала по вызову на парковку к одному из кафе.
- Посетители пожаловались, что неизвестный мужчина спит в машине и блокирует выезд другим автомобилям.
- Правоохранители приехали и разбудили мужчину – им оказался афроамериканец Ричард Брукс.
- После этого сделали тест на алкоголь и обнаружили, что он нетрезв.
- Как свидетельствуют доклады полицейских, между ними и мужчиной возник конфликт.
- Видео с камер наблюдения ресторана показало, что Брукс выхватил у копа электрошокер и убежал.
- За несколько метров он направил шокер на полицейского, а тот в ответ выстрелил.
- Раненого Брукса доставили в больницу, где он и умер после срочной операции.
"Это не первый случай, когда темнокожего убивают за то, что он спит", – прокомментировал ситуацию Джеймс Вудолл, глава NAACP (Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения).
- Узнав об инциденте, жители Атланты вышли на акции протеста.
- Мэр Аталанты Кейша Лэнс Боттомс уже заявила, что такие действия полиции не были оправданными.
- А глава полиции города Эрика Шилдс немедленно подала в отставку.
На инцидент отреагировал даже кандидат в президенты США Джо Байден. Он написал в твиттере: "Нужна реальная реформа полиции. И нужна срочно".
Убийство полицейскими в Аталанте афроамериканца: смотрите видео
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