В Атланте в штате Джорджия во время задержания полиция застрелила 27-летнего афроамериканца Ричарда Брукса. Горожане отреагировали протестами, ведь убитый был безоружен и просто спал в своей машине. Шеф полиции Атланты Эрика Шилдс уже подала в отставку.

О новом инциденте с застреленным полицейскими афроамериканцем рассказали в The Washington Post 14 июня.

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В Атланте полиция застрелила афроамериканца: что известно

Вечером пятницы, 12 июня, полиция Атланты поехала по вызову на парковку к одному из кафе.

Посетители пожаловались, что неизвестный мужчина спит в машине и блокирует выезд другим автомобилям.

Правоохранители приехали и разбудили мужчину – им оказался афроамериканец Ричард Брукс.

После этого сделали тест на алкоголь и обнаружили, что он нетрезв .

Как свидетельствуют доклады полицейских, между ними и мужчиной возник конфликт.

Видео с камер наблюдения ресторана показало, что Брукс выхватил у копа электрошокер и убежал.

За несколько метров он направил шокер на полицейского, а тот в ответ выстрелил.

Раненого Брукса доставили в больницу, где он и умер после срочной операции.

"Это не первый случай, когда темнокожего убивают за то, что он спит", – прокомментировал ситуацию Джеймс Вудолл, глава NAACP (Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения).

Узнав об инциденте, жители Атланты вышли на акции протеста.

Мэр Аталанты Кейша Лэнс Боттомс уже заявила, что такие действия полиции не были оправданными.

А глава полиции города Эрика Шилдс немедленно подала в отставку.

На инцидент отреагировал даже кандидат в президенты США Джо Байден. Он написал в твиттере: "Нужна реальная реформа полиции. И нужна срочно".

Убийство полицейскими в Аталанте афроамериканца: смотрите видео

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