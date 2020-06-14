Поліція у США знову вбила афроамериканця: другий гучний скандал за місяць – деталі й відео 18+
В Атланті у штаті Джорджія під час затримання поліція застрелила 27-річного афроамериканця Річарда Брукса. Містяни відреагували протестами, адже вбитий був беззбройний і просто спав у своїй машині. Шефиня поліції Атланти Еріка Шилдс вже подала у відставку.
Про новий інцидент із застреленим поліцейськими афроамериканцем розповіли у The Washington Post 14 червня.
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У Атланті поліція застрелила афроамериканця: що відомо
- Увечері п'ятниці, 12 червня, поліція Атланти поїхала за викликом на парковку до одного з кафе.
- Відвідувачі поскаржилися, що невідомий чоловік спить у машині й блокує виїзд іншим автомобілям.
- Правоохоронці приїхали та розбудили чоловіка – ним виявився афроамериканець Річард Брукс.
- Після цього зробили тест на алкоголь та виявили, що він нетверезий.
- Як свідчать доповіді поліцейських, між ними та чоловіком виник конфлікт.
- Відео з камер спостереження ресторану показало, що Брукс вихопив у копа електрошокер і втік.
- За кілька метрів він направив шокер на поліцейського, а той у відповідь вистрілив.
- Пораненого Брукса доправили до лікарні, де він і помер після термінової операції.
"Це не перший випадок, коли темношкірого вбивають за те, що він спить", – прокоментував ситуацію Джеймс Вудолл, глава NAACP (Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення).
- Дізнавшись про інцидент, мешканці Атланти вийшли на акції протесту.
- Мер Атланти Кейша Ленс Боттомс вже заявила, що такі дії поліції не були виправданими.
- А глава поліції міста Еріка Шилдс негайно подала у відставку.
На інцидент відреагував навіть кандидат у президенти США Джо Байден. Він написав у твіттері: "Потрібна реальна реформа поліції. І потрібна негайно".
Вбивство поліцейськими в Атланті афроамериканця: дивіться відео
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