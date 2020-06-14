В Атланті у штаті Джорджія під час затримання поліція застрелила 27-річного афроамериканця Річарда Брукса. Містяни відреагували протестами, адже вбитий був беззбройний і просто спав у своїй машині. Шефиня поліції Атланти Еріка Шилдс вже подала у відставку.

Про новий інцидент із застреленим поліцейськими афроамериканцем розповіли у The Washington Post 14 червня.

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У Атланті поліція застрелила афроамериканця: що відомо

Увечері п'ятниці, 12 червня, поліція Атланти поїхала за викликом на парковку до одного з кафе.

Відвідувачі поскаржилися, що невідомий чоловік спить у машині й блокує виїзд іншим автомобілям.

Правоохоронці приїхали та розбудили чоловіка – ним виявився афроамериканець Річард Брукс.

Після цього зробили тест на алкоголь та виявили, що він нетверезий .

. Як свідчать доповіді поліцейських, між ними та чоловіком виник конфлікт.

Відео з камер спостереження ресторану показало, що Брукс вихопив у копа електрошокер і втік.

За кілька метрів він направив шокер на поліцейського, а той у відповідь вистрілив.

Пораненого Брукса доправили до лікарні, де він і помер після термінової операції.

"Це не перший випадок, коли темношкірого вбивають за те, що він спить", – прокоментував ситуацію Джеймс Вудолл, глава NAACP (Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення).

Дізнавшись про інцидент, мешканці Атланти вийшли на акції протесту.

Мер Атланти Кейша Ленс Боттомс вже заявила, що такі дії поліції не були виправданими.

А глава поліції міста Еріка Шилдс негайно подала у відставку.

На інцидент відреагував навіть кандидат у президенти США Джо Байден. Він написав у твіттері: "Потрібна реальна реформа поліції. І потрібна негайно".

Вбивство поліцейськими в Атланті афроамериканця: дивіться відео

Увага! У відео присутні сцени насильства. Дозволено дивитися тільки особам, старшим за 18 років!

Тема расизму та агресивних дій поліції особливо актуалізувалася у США, нагадаємо, після 25 травня.



Тоді в Міннеаполісі афроамериканець Джордж Флойд помер після застосування до нього задушливого прийому поліцейськими під час затримання.