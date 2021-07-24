Полиция открыла уголовное дело из-за розовых луж под Ровно
24 июля 2021 , 15:26Читати новину українською
Источник:телеграмм МВД Украины
Неподалеку Ровно обнаружили необычные лужи розового цвета. По данному факту правоохранители уже открыли уголовное дело.
Детали от полиции
Розовую жидкость обнаружили вблизи села Колоденка на почве между паями, которые обслуживает один из агрохолдингов. На месте происшествия работали спасатели, полицейские и специалисты Госэкоинспекции.
Ранее Экологи назвали причину появления розовых луж под Ровным
Правоохранители открыли уголовное дело по статье о загрязнении или порче земель. Виновным грозит наказание:
- штраф в размере до 3 400 гривен;
- или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Что известно о розовых лужах
- Необычные лужи заметили местные жители 23 июля.
- По словам председателя Государственной экологической инспекции Украины Андрея Малеваного, розовым веществом оказался препарат для борьбы с вредителями "Префект".
- Эксперты исследуют почву на содержание аммония солевого, фосфора, серы подвижной и тяжелых металлов. Результаты будут известны через неделю.
- Специалисты также обследовали воздух, однако опасных веществ не обнаружили.
- Общая площадь загрязнения сейчас составляет 635,8 квадратных метров. Известно, что участок арендует ООО "Акрис АГРО".