Полиция открыла уголовное дело из-за розовых луж под Ровно

Неподалеку Ровно обнаружили необычные лужи розового цвета. По данному факту правоохранители уже открыли уголовное дело.

Детали от полиции

Розовую жидкость обнаружили вблизи села Колоденка на почве между паями, которые обслуживает один из агрохолдингов. На месте происшествия работали спасатели, полицейские и специалисты Госэкоинспекции.

Ранее Экологи назвали причину появления розовых луж под Ровным

Правоохранители открыли уголовное дело по статье о загрязнении или порче земель. Виновным грозит наказание:

штраф в размере до 3 400 гривен;

или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Что известно о розовых лужах