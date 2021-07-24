Полиция выдворила в Молдову "криминального авторитета"

Правоохранители выдворили из Украины еще одного "криминального авторитета" из списка Совета нацбезопасности и обороны. Известно, что он "работал" на юге нашей страны.

"Криминальному авторитету" запретили въезд в Украину

Известно, что 38-летний преступник является гражданином Молдовы. Поэтому украинские правоохранители отправили его на родину.

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Злоумышленник контролировал деятельность этнических преступных групп, "специализировавшихся" на имущественных преступлениях и вымогательствах. Этим они занимались на территории Одесской и Николаевской областей.

Еще одного преступника выдворили из Украины

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