Полиция выдворила в Молдову "криминального авторитета"

24 июля 2021 , 14:23
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Источник:

полиция

Правоохранители выдворили из Украины еще одного "криминального авторитета" из списка Совета нацбезопасности и обороны. Известно, что он "работал" на юге нашей страны.

"Криминальному авторитету" запретили въезд в Украину

Известно, что 38-летний преступник является гражданином Молдовы. Поэтому украинские правоохранители отправили его на родину.

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Злоумышленник контролировал деятельность этнических преступных групп, "специализировавшихся" на имущественных преступлениях и вымогательствах. Этим они занимались на территории Одесской и Николаевской областей.

Еще одного преступника выдворили из Украины

Что известно о санкциях СНБО

  • 14 мая СНБО ввел санкции против 650 "воров в законе" и "криминальных авторитетов". Большинство из них являются иностранцами.
  • С тех пор в Украине активно начали задерживать преступников и депортировать их.
  • 4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине больше нет "воров в законе", в то же время "криминальных авторитетов" осталось еще 42.
Автор: Софія Мінджоса