Полиция выдворила в Молдову "криминального авторитета"
24 июля 2021 , 14:23Читати новину українською
Источник:полиция
Правоохранители выдворили из Украины еще одного "криминального авторитета" из списка Совета нацбезопасности и обороны. Известно, что он "работал" на юге нашей страны.
"Криминальному авторитету" запретили въезд в Украину
Известно, что 38-летний преступник является гражданином Молдовы. Поэтому украинские правоохранители отправили его на родину.
К теме Криминального авторитета из санкционного списка СНБО выдворили из Украины
Злоумышленник контролировал деятельность этнических преступных групп, "специализировавшихся" на имущественных преступлениях и вымогательствах. Этим они занимались на территории Одесской и Николаевской областей.
Еще одного преступника выдворили из Украины
Что известно о санкциях СНБО
- 14 мая СНБО ввел санкции против 650 "воров в законе" и "криминальных авторитетов". Большинство из них являются иностранцами.
- С тех пор в Украине активно начали задерживать преступников и депортировать их.
- 4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине больше нет "воров в законе", в то же время "криминальных авторитетов" осталось еще 42.