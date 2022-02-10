Полиция задержала одного из нападавших на помощника Венедиктовой

Правоохранители задержали одного из нападавших на советника генпрокурорки Зураба Адеишвили. Розыск сообщников злоумышленника продолжают.

Нападавшим оказался иностранец

Злоумышленнику объявили о подозрении по статье о хулиганстве. Об этом правоохранители сообщили 10 февраля.

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Полицейские провели первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В результате одного из нападавших задержали,

– рассказали в Министерстве внутренних дел.

Нападавшим на советника Ирины Венедиктовой оказался 34-летний иностранец.

Заметим, ранее в полиции говорили, что в целом к избиению причастны 4 мужчин.

Что известно об избиении Зураба Адеишвили

Инцидент произошел 7 февраля на улице Тверской Тупик в Киеве. К 49-летнему спикеру генпрокурорки подошли 4 мужчин и попросили представиться. После того, как юрист сказал свои имя неизвестные напали на него с кулаками.

СМИ писали, что в то время злоумышленники якобы выкрикивали: "Получай за наш народ!".

Нападавшие скрылись с места происшествия, а пострадавшего увезли в больницу. Медики сразу же позвонили правоохранителям и рассказали об инциденте.

Реакция Венедиктовой

Генпрокурор назвала своего советника "достойным человеком и сильным мужчиной". Она отметила, что тот, кто берет на себя ответственность, должен быть готов к таким последствиям. "Таковы реалии. Давно не живем иллюзиями", – подчеркнула Венедиктова.

Зураб Адеишвили родом из Грузии. Он занимал руководящие должности в стране во время каденции президента Михеила Саакашвили. Когда же глава Грузии уехал в Украину, Адеишвили сделал то же самое.