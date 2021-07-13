Полиция задержала военного, который ранил ребенка на Житомирщине
13 июля 2021 , 14:22Читати новину українською
Источник:Полиция Житомирщины
На Житомирщине задержали мужчину, который, вероятно, ранил 9-летнего мальчика. Он оказался другом отца ребенка.
Ранение произошло в родительском доме. Житель Киева гостил у знакомого в Новограде-Волынском. Правоохранители изъяли с места происшествия пулю калибром 9 миллиметров и другие вещественные доказательства.
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У военного нашли много оружия
Правоохранители обыскали автомобиль задержанного. Там нашли целый арсенал оружия: 2 автомата Калашникова, пистолет "Форд"-17, около 100 боеприпасов, мины и тому подобное.
Продолжается уголовное производство.
Что известно об инциденте
- Ранение произошло 12 июля. Сначала военный рассказывал, что парень пострадал возле реки. Однако затем полиция выяснила, что это неправда.
- СМИ писали, что отец ребенка с товарищем выпивали дома. Тогда военный достал оружие и начал хвастаться им.
- Когда произошел выстрел, возле мальчика рядом якобы находился его брат.
- По информации медиа, военный на собственном авто отвез раненого ребенка в больницу.
- У ребенка тяжелые травмы: простреленный позвоночник, желудок и селезенка. Сначала мальчика забрали в реанимацию, а затем эвакуировали в "Охматдет" в Киеве.