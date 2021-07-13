Полиция задержала военного, который ранил ребенка на Житомирщине

13 июля 2021 , 14:22
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Источник:

Полиция Житомирщины

На Житомирщине задержали мужчину, который, вероятно, ранил 9-летнего мальчика. Он оказался другом отца ребенка.

Ранение произошло в родительском доме. Житель Киева гостил у знакомого в Новограде-Волынском. Правоохранители изъяли с места происшествия пулю калибром 9 миллиметров и другие вещественные доказательства.

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У военного нашли много оружия

Правоохранители обыскали автомобиль задержанного. Там нашли целый арсенал оружия: 2 автомата Калашникова, пистолет "Форд"-17, около 100 боеприпасов, мины и тому подобное.

Продолжается уголовное производство.

Что известно об инциденте

  • Ранение произошло 12 июля. Сначала военный рассказывал, что парень пострадал возле реки. Однако затем полиция выяснила, что это неправда.
  • СМИ писали, что отец ребенка с товарищем выпивали дома. Тогда военный достал оружие и начал хвастаться им.
  • Когда произошел выстрел, возле мальчика рядом якобы находился его брат.
  • По информации медиа, военный на собственном авто отвез раненого ребенка в больницу.
  • У ребенка тяжелые травмы: простреленный позвоночник, желудок и селезенка. Сначала мальчика забрали в реанимацию, а затем эвакуировали в "Охматдет" в Киеве.
Автор: Ольга Музика