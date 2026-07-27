Об этом пишет hromadske .

Что известно об инциденте?

Полицейские якобы объяснили задержание нарушением правил военного учета. В то же время в редакции заявили, что имеют документы, подтверждающие отсутствие у журналиста нарушений правил военного учета.

Сам Евгений Шульгат рассказал, что во время задержания сотрудники полиции применили к нему физическую силу. По словам журналиста, непонятно, каким образом правоохранители могли знать о возможных нарушениях именно пассажира такси, ведь водительские документы, как утверждают в редакции, их не интересовали.

Руководитель редакции расследований hromadske Ярослава Вольвач заявила, что такая ситуация может свидетельствовать о целенаправленных действиях в отношении журналиста.

Как сотрудники полиции могли знать о нарушении военного учета пассажиром такси – непонятно. При этом документы водителя не интересовали полицейских, что дает основания предполагать, что задержание было целенаправленным,

– сказала она.

Евгений Шульгат работал над журналистскими материалами, в частности, связанными с коррупцией среди представителей правоохранительных органов.

В полиции Киева заявили, что правоохранители во время несения службы проверяли документы у водителя автомобиля и пассажира. По версии полиции, пассажир отказался предоставить документы, удостоверяющие личность, а также военно-учетные документы.

Тогда они сообщили, что мужчине предложили проехать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения военно-учетных данных, однако он якобы отказался выполнять законные требования.

Поэтому, по информации полиции, мужчину задержали и доставили в один из районных ТЦК и СП. Также правоохранители заявили, что по предварительным данным он не прошел военно-врачебную комиссию в установленном порядке.

Напомним, ранее Шульгат был участником проекта "Следствие.инфо". В 2024 году он стал автором расследования об элитном имуществе тогдашнего руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. После выхода материала работники ТЦК по указанию СБУ вручили повестку журналисту.

На эту ситуацию отреагировали СБУ и Министерство обороны. Они проверяли версию, в которой главным мотивом вручения повестки было само расследование. В Минобороны сообщали, что считают недопустимым какие-либо формы давления на журналистов.