Про це пише hromadske.

Що відомо про інцидент?

Поліцейські нібито пояснили затримання порушенням правил військового обліку. Водночас у редакції заявили, що мають документи, які підтверджують відсутність у журналіста порушень правил військового обліку.

Сам Євгеній Шульгат розповів, що під час затримання співробітники поліції застосували до нього фізичну силу. За словами журналіста, незрозуміло, яким чином правоохоронці могли знати про можливі порушення саме пасажира таксі, адже документи водія, як стверджують у редакції, їх не цікавили.

Керівниця редакції розслідувань hromadske Ярослава Вольвач заявила, що така ситуація може свідчити про цілеспрямовані дії щодо журналіста.

Яким чином співробітники поліції могли знати про порушення військового обліку пасажиром таксі – незрозуміло. При цьому документи водія не цікавили поліціянтів, що дає підстави припускати, що затримання було цілеспрямованим,

– сказала вона.

Євгеній Шульгат працював над журналістськими матеріалами, зокрема пов’язаними з корупцією серед представників правоохоронних органів.

У поліції Києва заявили, що правоохоронці під час несення служби перевіряли документи у водія автомобіля та пасажира. За версією поліції, пасажир відмовився надати документи, що посвідчують особу, а також військово-облікові документи.

Тоді вони повідомили, що чоловікові запропонували проїхати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення військово-облікових даних, однак він нібито відмовився виконувати законні вимоги.

Через це, за інформацією поліції, чоловіка затримали та доставили до одного з районних ТЦК та СП. Також правоохоронці заявили, що за попередніми даними він не пройшов військово-лікарську комісію у встановленому порядку.

Нагадаємо, раніше Шульгат був учасником проєкту "Слідство.інфо". У 2024 році він став автором розслідування про елітне майно тодішнього керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Після виходу матеріалу працівники ТЦК за вказівкою СБУ вручили повістку журналісту.

На цю ситуацію відреагували у СБУ та Міністерстві оборони. Вони перевіряли версію, у якій головним мотивом вручення повістки було саме розслідування. У Міноборони повідомляли, що вважають неприпустимим будь-які форми тиску на журналістів.