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      Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже

      23 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      Полиция применила слезоточивый газ против участников протеста "желтых жилетов" в Париже.

      Об этом сообщил телеканал BFMTV.

      Читайте также: Во Франции заявили о "беспрецедентном уровне" насилия на протестах

      Ранее 24 канал сообщал о том, что на 19 января запланировано проведение очередной акции протеста в связи с чем по всей Франции мобилизовали более 80 тысяч правоохранителей.

      Правоохранители уже пустили в ход водометы, поскольку некоторые участники протеста стали провоцировать полицию и бросать в правоохранителей бутылки и мусор.

      После применения слезоточивого газа хулиганы сломали светофор, чтобы, возможно, использовать обломки против полиции. Из больших колонок, принесенных протестующими, звучит "Песня партизанов" Анн Марли.
      При этом в Париже уже задержали двадцать человек за ношение запрещенного оружия.

      В субботних акциях протеста во Франции принимают участие около 27 тысяч человек.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      В Париже уже были и стычки с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (и его еще не ввели).

      Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".

      Теги: Протесты "желтых жилетов" Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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