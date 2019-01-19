Поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників у Парижі
Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників протесту "жовтих жилетів" у Парижі.
Про це повідомив телеканал BFMTV.
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Раніше 24 канал повідомляв про те, що на 19 січня заплановано проведення чергової акція протесту в зв'язку з чим по всій Франції мобілізували понад 80 тисяч правоохоронців.
Правоохоронці вже пустили в хід водомети, оскільки деякі учасники протесту стали провокувати поліцію і кидати в правоохоронців пляшки та сміття.
Після застосування сльозогінного газу хулігани зламали світлофор, щоб, можливо, використовувати уламки проти поліції. З великих колонок, принесених протестувальниками, звучить "Пісня партизанів" Анн Марлі.
При цьому в Парижі вже затримали двадцять чоловік за носіння забороненої зброї.
В суботніх акціях протесту у Франції беруть участь близько 27 тисяч осіб.
Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Це водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник у соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.
У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели).
Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".
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