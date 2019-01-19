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      Поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників у Парижі

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників протесту "жовтих жилетів" у Парижі.

      Про це повідомив телеканал BFMTV.

      Читайте також: У Франції заявили про "безпрецедентний рівень" насильства на протестах

      Раніше 24 канал повідомляв про те, що на 19 січня заплановано проведення чергової акція протесту в зв'язку з чим по всій Франції мобілізували понад 80 тисяч правоохоронців.

      Правоохоронці вже пустили в хід водомети, оскільки деякі учасники протесту стали провокувати поліцію і кидати в правоохоронців пляшки та сміття.

      Після застосування сльозогінного газу хулігани зламали світлофор, щоб, можливо, використовувати уламки проти поліції. З великих колонок, принесених протестувальниками, звучить "Пісня партизанів" Анн Марлі.
      При цьому в Парижі вже затримали двадцять чоловік за носіння забороненої зброї.

      В суботніх акціях протесту у Франції беруть участь близько 27 тисяч осіб.

      Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Це водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник у соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели).

      Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".

      Теги: Новини Франції Протести "жовтих жилетів"
      Джерело: 24 Канал
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