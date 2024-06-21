Атака по полигону по запуску "Шахедов" и три вражеских НПЗ: показываем на карте, где они расположены

Украинские военные вместе со Службой безопасности ударили по месту хранения и запуска "Шахедов" в Ейске. Также атаковали три нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае.

По данным информированных источников, говорится об Афипском, Ильском, Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе. Перед этим в Генштабе ВСУ объяснили, какие результаты атаки беспилотников в течение двух ночей 20 и 21 июня.

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Где расположен полигон запуска "Шахедов"

Вооруженные Силы Украины в ночь на 21 июня вместе со Службой безопасности атаковали полигон 167 учебного центра в российском Ейске Краснодарского края России. Именно оттуда Кремль запускает по Украине чуть ли не каждую ночь свои дроны-камикадзе типа "Шахед".

Кроме того, в учебном центре:

враги разместили склад иранских дронов,

проживают в казармах операторы беспилотников.

Информированные источники написали, что слышали серию взрывов и последующую детонацию.

Где расположен Ейск: смотрите на карте

Российский город Ейск в Краснодарском крае России расположен фактически напротив временно оккупированного Мариуполя. Украинский и российский населенный пункт разделяет Таганрогский залив Азовского моря.

Именно в Ейске у россиян есть военный аэродром.

Где размещены НПЗ, которые атаковали дроны

Под атакой беспилотников находились Ильский, Афипский, Краснодарский нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае России.

Где размещен Афипский нефтеперерабатывающий завод: смотрите на карте

Где размещен Ильский нефтеперерабатывающий завод: смотрите на карте

Где размещен Краснодарский нефтеперерабатывающий завод: смотрите на карте



Стоит заметить, что все три нефтеперерабатывающих завода россиян в Краснодарском крае размещены буквально ориентировочно в 20 – 40 километрах друг от друга.