За даними поінформованих джерел, мовиться про Афіпський, Ільський, Краснодарський нафтопереробні заводи. Перед цим в Генштабі ЗСУ пояснили, які результати атаки безпілотників протягом двох ночей 20 та 21 червня.
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Де розташований полігон запуску "Шахедів"
Збройні Сили України вночі проти 21 червня разом зі Службою безпеки атакували полігон 167 навчального центру у російському Єйську Краснодарського краю Росі. Саме звідти Кремль запускає по Україні ледь не щоночі свої дрони-камікадзе типу "Шахед".
Окрім того, у навчальному центрі:
- вороги розмістили склад іранських дронів,
- проживають в казармах оператори безпілотників.
Поінформовані джерела написали, що чули серію вибухів та подальшу детонацію.
Де розташований Єйськ: дивіться на карті
Російське місто Єйськ в Краснодарському краї Росії розташоване фактично навпроти тимчасово окупованого Маріуполя. Український та російський населений пункт розділяє Таганрозька затока Азовського моря.
Саме в Єйську у росіян є військовий аеродром.
Де розміщені НПЗ, які атакували дрони
Під атакою безпілотників перебували Ільський, Афіпський, Краснодарський нафтопереробні заводи в Краснодарському краї Росії.
Де розміщений Афіпський нафтопереробний завод: дивіться на карті
Де розміщений Ільський нафтопереробний завод: дивіться на карті
Де розміщений Краснодарський нафтопереробний завод: дивіться на карті
Варто зауважити, що всі три нафтопереробні заводи росіян у Краснодарському краї розміщені буквально орієнтовно за 20 – 40 кілометрів одне від одного.