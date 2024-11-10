Неизвестный дрон атаковал полигон россиян в Ростове-на-Дону: в Defense Express проанализировали удар

В Ростовской области дрон атаковал полигон российских военных. В результате атаки сгорели несколько палаток, а потери в живой силе остаются неизвестными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Аналитики добавили, что дрон, который атаковал полигон, мог быть оснащен и боевой частью.

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Что известно об атаке дронов на полигон в Ростовской области

О атаке дронов на полигон в Ростовской области стало известно 9 ноября, впрочем, произошла она ранее – 3 ноября. Тогда также в сети опубликовали кадры после удара.

В частности, на видео видно сожженные палатки, которые догорали после ночной атаки. Аналитики предполагают, что дрон также мог быть оснащен боевой частью с суббоеприпасами в виде небольших шариков. По утверждениям оккупантов, людей в палатках якобы не было во время атаки, однако такой боеприпас мог нанести огромные потери. Возможно, по этим причинам россияне не спешат раскрывать реальное положение дел.

Полигон в Ростовской области после атаки: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика! 18+)

Известно, что в палатках, которые сгорели в результате атаки, дислоцировались срочники. В общем, на полигоне расположен 102-й мотострелковый полк 150-й мотострелковой дивизии (до 2016 года – 33-я отдельная мотострелковая бригада).

Из открытых источников также известно, что полигон расположен к востоку от города Новочеркасск. Это ориентировочно 200 километров от линии фронта.

Где расположен полигон, который атаковали дроны: смотрите на карте

К слову, в ночь на 10 ноября Силы обороны нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060-го центра материально-технического обеспечения в Брянской области. В результате успешной атаки вражеский склад был почти уничтожен, а звуки детонации раздаются до сих пор.