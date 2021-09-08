"Политическая диверсия" : в правительстве против статуса основного союзника США вне НАТО

Верховная Рада 8 сентября соберется на внеочередное заседание, чтобы проголосовать за обращение к Конгрессу США. В проекте постановления говорится о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. В "Слуге народа" за документ голосовать не будут, призывают этого не делать и в правительстве.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина назвала инициативу "несвоевременной" и "неуместной".

Ранее Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы просить статус главного партнера США

Это недальновидная политическая диверсия, – Стефанишина

С точки зрения имиджа страны такая инициатива, за считанные дни после встречи двух лидеров, выглядит как сознательная и недальновидная политическая диверсия,

– написала Стефанишина.

Политик отметила, что недавно президенты США и Украины в совместном заявлении уже определили формат взаимодействия. Говорится о:

поддержке евроатлантических стремлений Украины;

сотрудничестве в рамках двустороннего соглашения о стратегических основах оборонного сотрудничества;

сотрудничестве в рамках Партнерства с расширенными возможностями в рамках НАТО.

Обращение не было обсуждено с американской стороной

Стефанишин подчеркнула, что обращение, за которое собирается голосовать Рада, не было обсуждено на уровне глав государств. Вице-премьер считает, что сейчас Украина имеет значительно больше возможностей, чем ей дает этот гипотетический статус. У Киева уже есть статус партнера НАТО с расширенными возможностями и оборонное соглашение с Вашингтоном.

В 2017 году Парламент уже голосовал подобное обращение, которое осталось лишь политической декларацией. С тех пор Украина прошла важный путь. Давайте не будем возвращаться в прошлое, а двигаться вперед,

– подчеркнула Стефанишина.

Политик отметила, что никаких гарантий статус основного союзника вне НАТО не дает. Более того этот вопрос может использовать российская пропаганда – как "пример новых шатаний Украины".

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"Слуга народа" не будет голосовать за обращение в Конгресс

Ранее представители монобольшинства уже заявили, что за обращение к США не будут голосовать. По словам нардепа Александра Качуры, во фракции просто не поддерживают эту идею.

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Часть текста публикации Ольги Стефанишиной:

Сегодня гражданское общество, эксперты, журналисты и много сознательных граждан отодвинули все противоречия в сторону и, как тогда, во время Революции Достоинства, недвусмысленно дали понять, что выбор украинского народа никогда нельзя ставить под сомнение.

Совершенно очевидно, что приведенные ниже позиции по неуместности и несвоевременности этой инициативы не просто являются "позицией власти", они отражают очевидную реальность и есть и должны быть основой любых договоренностей, как на высшем политическом уровне, так и на уровне отдельных внешнеполитических инициатив".

Теперь по порядку.

С точки зрения имиджа страны такая инициатива, за считанные дни после встречи двух лидеров, выглядит как сознательная и недальновидная политическая диверсия.

Вот почему:

Лидеры двух государств уже определили формат взаимодействия по вопросам не только национальной, но и региональной безопасности в Черноморском регионе (смотрите внимательно совместное заявление):

– поддержка евроатлантических стремлений Украины;

– сотрудничество в рамках двустороннего соглашения о стратегических основах оборонного сотрудничества;

– сотрудничество в рамках Партнерства с расширенными возможностями в рамках НАТО.

Важно понимать, что завтра предлагается к рассмотрению в ВРУ обращения относительно решения, которое:

– не проговаривалось на уровне лидеров государств;

– ни на шаг не приближает нас к конституционно закрепленному курсу на евроатлантическую интеграцию и членство в НАТО;

– не имеет для нас практической добавленной стоимости, ведь мы уже имеем гораздо больше возможностей, чем мог бы дать этот статус.