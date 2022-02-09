Политическая ответственность должна быть быстрой, – "слуги" о задержании Трубицына на взятке

В "Слуге народа" отреагировали на то, что депутата Владислава Трубицына поймали на взятке. Там отметили, что политическая ответственность за это должна быть быстрой.

Председатель политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк обнародовала реакцию политсилы на ситуацию с депутатом Киевсовета Трубицыным.

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"Слуги" о задержании Трубицына при попытке взяточничества

Шуляк напомнила, что Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении на получении взятки депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына, а также директора одного из коммунальных предприятий.

И это является лишним подтверждением того факта, что во власти города процветает коррупция, в которую вовлечены подчиненные городского главы,

– заявила она.

Глава партии подчеркнула, что партия ждет всестороннее и тщательное расследование дела антикоррупционными и правоохранительными органами. Она также добавила, что "их команда обеспечила все необходимое для того, чтобы НАБУ, а также Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд были защищены от любых посягательств и имели твердый правовой фундамент".

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