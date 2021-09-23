Политическая победа Украины, – Пионтковский о санкциях США против "Северного потока-2"

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов не просто одобрила новые санкции против "Северного потока-2". Она сделала это частью закона об оборонном бюджете.

К тому же американские политики единогласно приняли такое решение. Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Пионтковский: США твердо будут стоять на защите Украины

По его словам, это свидетельствует о твердой решимости всего американского истеблишмента преодолеть сопротивление группы "Путинферштеер", которая образовалась в администрации Байдена.

Что означает "Путинферштеер"? Данные: Википедия • Неологизм возник в Германии от слов Putin и verstehen (понять) и переводится как "тот, кто понимает Путина".

• Таким выражением называют тех немецких политиков, которые публично сопереживают главе Кремля, а также призывают к пониманию позиции России.

• По их мнению, Путин имеет право на реализацию "законных интересов России" в государствах, которые некогда были частью СССР.

Пионтковский считает, что новость о поправках в оборонный бюджет США является лучшей из всех, которые поступали из Вашингтона за последние 3 месяца. Ведь 16 июня во время встречи Путин получил от Байдена все, что хотел.

Мол, борьба в администрации главы Белого Дома, которая длилась 3 месяца, закончилась полной и сокрушительной победой над группировкой "Путинферштеер". Это люди, которые осуществляли пропутинскую политику:

секретарь Совета безопасности США Джейк Салливан;

специальный представитель американского президента по вопросам климата Джон Керри.

Это замечательная политическая победа Украины. Теперь можно точно ответить, что Штаты твердо будут стоять на защите своего союзника – Украины. Андрей Пионтковский Русский публицист

США могут предотвратить сертификацию "Северного потока-2", – Пионтковский

Публицист отметил, что еще 4 месяца газопровод "Северный поток-2" должен сертифицироваться. Делать это должны авторитетные международные компании. Впрочем, они тоже не захотят попасть под американские санкции. Поэтому в США остается очень большой инструмент – предотвратить эту сертификацию.

Таким образом президент Соединенных Штатов перечеркнул те 2 грандиозные уступки, которые он сделал в июне Путину:

когда сказал о необходимости выполнения Минских соглашений;

когда принял пакт "Байден-Меркель" во время визита канцлера.

Пионтковский о новых санкциях США против "Северного потока-2": видео

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