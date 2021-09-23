До того ж американські політики одноголосно прийняли таке рішення. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.
До теми Палата представників Конгресу схвалила правки із санкціями проти "Північного потоку-2"
Піонтковський: США твердо стоятимуть на захисті України
За його словами, це свідчить про тверду рішучість всього американського істеблішменту подолати спротив групи "Путінферштеєр", яка утворилася в адміністрації Байдена.
Що означає "Путінферштеєр"?Дані: Вікіпедія
• Неологізм виник у Німеччині від слів Putin і verstehen (зрозуміти) і перекладається як "той, хто розуміє Путіна".
• Таким висловом називають тих німецьких політиків, які публічно співпереживають главі Кремля, а також закликають до розуміння позиції Росії.
• На їхню думку, Путін має право на реалізацію "законних інтересів Росії" в державах, які колись були частиною СРСР.
Піонтковський вважає, що новина про поправки до оборонного бюджету США є найкращою зі всіх, які надходили з Вашингтону за останні 3 місяці. Адже 16 червня під час зустрічі Путін отримав від Байдена все, що хотів.
Мовляв, боротьба в адміністрації глави Білого Дому, яка тривала 3 місяці, закінчилася повною й нищівною перемогою над угрупованням "Путінферштеєр". Це люди, які здійснювали пропутінську політику:
- секретар Ради безпеки США Джейк Салліван;
- спеціальний представник американського президента з питань клімату Джон Керрі.
Це чудова політична перемога України. Тепер можна точно відповісти, що Штати твердо стоятимуть на захисті свого союзника – України.
США можуть запобігти сертифікації "Північного потоку-2", – Піонтковський
Публіцист зазначив, що ще 4 місяці газопровід "Північний потік-2" повинен сертифікуватися. Робити це мають авторитетні міжнародні компанії. Втім вони теж не захочуть потрапити під американські санкції. Тому в США залишається дуже великий інструмент – запобігти цій сертифікації.
Таким чином президент Сполучених Штатів перекреслив ті 2 грандіозні поступки, які він зробив у червні Путіну:
- коли сказав про необхідність виконання мінських угод;
- коли прийняв пакт "Байден-Меркель" під час візиту канцлерки.
Піонтковський про нові санкції США проти "Північного потоку-2": відео
Санкції проти "Північного потоку-2": останні новини
- Нижня палата Конгресу США ще наприкінці липня 2021 року схвалила поправку, яка дозволить запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2".
- Вже 22 вересня Палата представників схвалила поправки до оборонного бюджету. У них мовиться про обов'язкові обмеження проти газопроводу.
- Далі документ має ухвалити Сенат Штатів, а потім – Верхня палата Конгресу.