До того ж американські політики одноголосно прийняли таке рішення. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

До теми Палата представників Конгресу схвалила правки із санкціями проти "Північного потоку-2"

Піонтковський: США твердо стоятимуть на захисті України

За його словами, це свідчить про тверду рішучість всього американського істеблішменту подолати спротив групи "Путінферштеєр", яка утворилася в адміністрації Байдена.

Що означає "Путінферштеєр"? Дані:



• Неологізм виник у Німеччині від слів Putin і verstehen (зрозуміти) і перекладається як "той, хто розуміє Путіна".

• Таким висловом називають тих німецьких політиків, які публічно співпереживають главі Кремля, а також закликають до розуміння позиції Росії.

• На їхню думку, Путін має право на реалізацію "законних інтересів Росії" в державах, які колись були частиною СРСР. Дані: Вікіпедія • Неологізм виник у Німеччині від слів Putin і verstehen (зрозуміти) і перекладається як "той, хто розуміє Путіна".• Таким висловом називають тих німецьких політиків, які публічно співпереживають главі Кремля, а також закликають до розуміння позиції Росії.• На їхню думку, Путін має право на реалізацію "законних інтересів Росії" в державах, які колись були частиною СРСР.

Піонтковський вважає, що новина про поправки до оборонного бюджету США є найкращою зі всіх, які надходили з Вашингтону за останні 3 місяці. Адже 16 червня під час зустрічі Путін отримав від Байдена все, що хотів.

Мовляв, боротьба в адміністрації глави Білого Дому, яка тривала 3 місяці, закінчилася повною й нищівною перемогою над угрупованням "Путінферштеєр". Це люди, які здійснювали пропутінську політику:

секретар Ради безпеки США Джейк Салліван;

спеціальний представник американського президента з питань клімату Джон Керрі.

Це чудова політична перемога України. Тепер можна точно відповісти, що Штати твердо стоятимуть на захисті свого союзника – України. Андрій Піонтковський Російський публіцист

США можуть запобігти сертифікації "Північного потоку-2", – Піонтковський

Публіцист зазначив, що ще 4 місяці газопровід "Північний потік-2" повинен сертифікуватися. Робити це мають авторитетні міжнародні компанії. Втім вони теж не захочуть потрапити під американські санкції. Тому в США залишається дуже великий інструмент – запобігти цій сертифікації.

Таким чином президент Сполучених Штатів перекреслив ті 2 грандіозні поступки, які він зробив у червні Путіну:

коли сказав про необхідність виконання мінських угод;

коли прийняв пакт "Байден-Меркель" під час візиту канцлерки.

Піонтковський про нові санкції США проти "Північного потоку-2": відео

Санкції проти "Північного потоку-2": останні новини