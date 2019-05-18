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      Политические пленники Кремля получать украинскую государственную стипендию

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      Сенцов, Балух и другие политзаключенные получат государственную стипендию от Украины
      Сенцов, Балух и другие политзаключенные получат государственную стипендию от Украины / "Радио Свобода"

      Государственную стипендию имени Левка Лукьяненко ввел своим указом 18 мая президент Петр Порошенко. Стипендию будут получать украинские политзаключенные, которых незаконно удерживают в России.

      Шесть украинских политзаключенных Кремля получать государственную украинскую стипендию. Соответствующий указ президента Петра Порошенко опубликован на сайте Официального интернет-представницва президента Украины.

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      Государственные стипендии имени Левка Лукьяненко назначены "на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения":

      Балуху Владимиру Григорьевичу.
      Семени Николаю Михайловичу.
      Сенцову Олегу Геннадиевичу.
      Сущенко Роману Владимировичу.

      Также назначены стипендии сроком на один год заместителям лидера Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.

      Левко Лукьяненко умер 7 июля 2018 года. Биографию настоящего отца Независимости Украины читайте в материале 24 канала.

      Стипендии имени Левка Лукьяненко введены в Украине в 2018 году. Деньги выплачивают ежемесячно, размер выплаты – до трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (по состоянию на первую половину 2019 – это к 4491 гривны).

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      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Роман Сущенко Владимир Балух Олег Сенцов Украина – Россия Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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