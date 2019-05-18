Политические пленники Кремля получать украинскую государственную стипендию

Государственную стипендию имени Левка Лукьяненко ввел своим указом 18 мая президент Петр Порошенко. Стипендию будут получать украинские политзаключенные, которых незаконно удерживают в России.

Шесть украинских политзаключенных Кремля получать государственную украинскую стипендию. Соответствующий указ президента Петра Порошенко опубликован на сайте Официального интернет-представницва президента Украины.

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Государственные стипендии имени Левка Лукьяненко назначены "на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения":

• Балуху Владимиру Григорьевичу.

• Семени Николаю Михайловичу.

• Сенцову Олегу Геннадиевичу.

• Сущенко Роману Владимировичу.

Также назначены стипендии сроком на один год заместителям лидера Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.

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Стипендии имени Левка Лукьяненко введены в Украине в 2018 году. Деньги выплачивают ежемесячно, размер выплаты – до трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (по состоянию на первую половину 2019 – это к 4491 гривны).