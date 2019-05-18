Політичні бранці Кремля отримуватимуть українську державну стипендію

Державну стипендію імені Левка Лук'яненка запровадив своїм указом 18 травня президент Петро Порошенко. Стипендію отримуватимуть українські політв'язні, яких незаконно утримують в Росії.

Шестеро українських політв'язнів Кремля отримуватимуть державну українську стипендію. Відповідний указ президента Петра Порошенка опубліковано на сайті Офіційного інтернет-представницва президента України.

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Державні стипендії імені Левка Лук'яненка призначено "на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення":

• Балуху Володимиру Григоровичу.

• Семені Миколі Михайловичу.

• Сенцову Олегу Геннадійовичу.

• Сущенку Роману Володимировичу.

Також призначені стипендії строком на один рік заступникам лідера Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу.

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Стипендії імені Левка Лук’яненка запроваджені в Україні у 2018 році. Гроші виплачують щомісячно, розмір виплати – до трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на першу половину 2019 року – це до 4491 гривні).