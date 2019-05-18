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      Політичні бранці Кремля отримуватимуть українську державну стипендію

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      Сенцов, Балух та інші політв'язні отримають державну стипендію від України
      Сенцов, Балух та інші політв'язні отримають державну стипендію від України / "Радіо Свобода"

      Державну стипендію імені Левка Лук'яненка запровадив своїм указом 18 травня президент Петро Порошенко. Стипендію отримуватимуть українські політв'язні, яких незаконно утримують в Росії.

      Шестеро українських політв'язнів Кремля отримуватимуть державну українську стипендію. Відповідний указ президента Петра Порошенка опубліковано на сайті Офіційного інтернет-представницва президента України.

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      Державні стипендії імені Левка Лук'яненка призначено "на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення":

      Балуху Володимиру Григоровичу.
      Семені Миколі Михайловичу.
      • Сенцову Олегу Геннадійовичу.
      Сущенку Роману Володимировичу.

      Також призначені стипендії строком на один рік заступникам лідера Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу.

      Левко Лук'яненко помер 7 липня 2018 року. Біографію справжнього батька Незалежності України читайте у матеріалі 24 каналу.

      Стипендії імені Левка Лук’яненка запроваджені в Україні у 2018 році. Гроші виплачують щомісячно, розмір виплати – до трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на першу половину 2019 року – це до 4491 гривні).

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Українці в полоні РФ Україна – Росія Олег Сенцов Володимир Балух Роман Сущенко
      Джерело: 24 канал
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