Автор "Рашкин Репорт" Юрий Рашкин проанализировал для 24 Канала проанализировал для 24 Канала, как подобный подход уже работал в отношениях США с Беларусью. По его мнению, перенос этой модели на Россию создает риск, при котором заключенные могут стать постоянным ресурсом для торговли.

Схема уже опробована в Беларуси

Речь идет о подходе, при котором Россия освобождает политических заключенных, а Соединенные Штаты в ответ ослабляют часть санкций. Автором такого плана Рашкин назвал Джона Коула, бывшего адвоката Дональда Трампа и спецпосланника по Беларуси, который более года работал по схожей модели с режимом Александра Лукашенко.

Когда Вашингтон говорит "гуманитарный трек", это означает: мы нашли лазейку, через которую можно вести переговоры с Россией, пока идет война. Коул показывает обходной путь: перемирие не нужно, нужно несколько человек из колонии,

– пояснил Рашкин.

В Беларуси такой подход уже привел к освобождению около 500 человек. В то же время Минск получал уступки от Вашингтона, в частности ослабление санкций, а также возможность обсуждать экономические вопросы.

Около пятисот человек вышли из белорусских тюрем. Это правда, и я не буду делать вид, что это ничего не значит. Для каждой семьи это значит все,

– подчеркнул автор "Рашкин Репорт".

После белорусского опыта подобную модель могут попытаться перенести и на отношения с Россией. В таком случае освобождение политзаключенных становится отдельным условием для экономических уступок, даже если война против Украины продолжается.

Режим может задерживать новых людей

Самая большая проблема такой схемы заключается в разнице между ресурсами двух сторон. Количество санкций, которые Запад может ослабить, ограничено, тогда как авторитарный режим способен создавать новых политических заключенных путем новых арестов.

Санкции – ресурс Запада, и он заканчивается. Заключенный – ресурс диктатора, и он бесконечен. Его можно создать в любом отделении полиции: за пост, за пикет, за комментарий в соцсети,

объяснил Рашкин.

На эту опасность обращала внимание и Светлана Тихановская, чей муж Сергей Тихановский вышел из белорусской тюрьмы благодаря переговорам с участием Коула. Несмотря на личное значение его увольнения для семьи, она предостерегала от превращения такого механизма в постоянную систему.

Я знаю, это кажется несправедливым. Но если так поступать, они возьмут новых заложников, и их семьи пройдут через то же самое, через что прошли мы,

– передал ее позицию Рашкин.

После первой договоренности режим может задерживать новых людей, а следующие семьи снова будут ждать обмена и очередного смягчения санкций. Именно этот риск Рашкин назвал ключевой проблемой переноса белорусской модели на Россию.

Рашкин об ослаблении санкций в обмен на политзаключенных: смотрите видео