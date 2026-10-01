Автор "Рашкін Репорт" Юрій Рашкін проаналізував для 24 Каналу, як подібний підхід уже працював у відносинах США з Білоруссю. На його думку, перенесення цієї моделі на Росію створює ризик, за якого ув'язнені можуть стати постійним ресурсом для торгу.

Схему вже випробували на Білорусі

Йдеться про підхід, за якого Росія звільняє політичних в'язнів, а Сполучені Штати у відповідь послаблюють частину санкцій. Автором такого плану Рашкін назвав Джона Коула, колишнього адвоката Дональда Трампа та спецпосланника щодо Білорусі, який понад рік працював за схожою моделлю з режимом Олександра Лукашенка.

Коли Вашингтон говорить "гуманітарний трек", це означає: ми знайшли двері, через які можна торгувати з Росією, поки триває війна. Коул показує обхідний шлях: перемир'я не потрібне, потрібно кілька людей із колонії,

– пояснив Рашкін.

У Білорусі такий підхід уже привів до звільнення близько 500 людей. Водночас Мінськ отримував поступки від Вашингтона, зокрема послаблення санкцій, а також можливість обговорювати економічні питання.

Близько п'ятисот людей вийшли з білоруських тюрем. Це правда, і я не буду робити вигляд, що це нічого не означає. Для кожної сім'ї це означає все,

– наголосив автор "Рашкін Репорт".

Після білоруського досвіду подібну модель можуть спробувати перенести й на відносини з Росією. У такому разі звільнення політв'язнів стає окремою умовою для економічних поступок, навіть якщо війна проти України продовжується.

Режим може затримувати нових людей

Найбільша проблема такої схеми полягає в різниці між ресурсами двох сторін. Кількість санкцій, які Захід може послабити, обмежена, тоді як авторитарний режим здатний створювати нових політичних в'язнів через нові арешти.

Санкції – ресурс Заходу, і він закінчується. Ув'язнений – ресурс диктатора, і він нескінченний. Його можна створити в будь-якому відділенні поліції: за пост, за пікет, за коментар у соцмережі,

пояснив Рашкін.

На цю небезпеку звертала увагу і Світлана Тихановська, чий чоловік Сергій Тихановський вийшов із білоруської в'язниці завдяки переговорам за участю Коула. Попри особисте значення його звільнення для родини, вона застерігала від перетворення такого механізму на постійну систему.

Я знаю, це здається несправедливим. Але якщо так робити, вони візьмуть нових заручників, і їхні сім'ї пройдуть через те саме, через що пройшли ми,

– переказав її позицію Рашкін.

Після першої домовленості режим може затримувати нових людей, а наступні родини знову чекатимуть на обмін і чергове послаблення санкцій. Саме цей ризик Рашкін назвав ключовою проблемою перенесення білоруської моделі на Росію.

Рашкін про послаблення санкцій за політв'язнів: дивіться відео