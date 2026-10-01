Санкции в обмен на политзаключенных: как Кремль может превратить репрессии в ресурс для торговли
В США обсуждают возможность ослабления санкций против России в обмен на освобождение политических заключенных. Такой гуманитарный механизм может открыть отдельный путь к достижению договоренностей с Москвой даже без прекращения войны.
Автор "Рашкин Репорт" Юрий Рашкин проанализировал для 24 Канала проанализировал для 24 Канала, как подобный подход уже работал в отношениях США с Беларусью. По его мнению, перенос этой модели на Россию создает риск, при котором заключенные могут стать постоянным ресурсом для торговли.
Схема уже опробована в Беларуси
Речь идет о подходе, при котором Россия освобождает политических заключенных, а Соединенные Штаты в ответ ослабляют часть санкций. Автором такого плана Рашкин назвал Джона Коула, бывшего адвоката Дональда Трампа и спецпосланника по Беларуси, который более года работал по схожей модели с режимом Александра Лукашенко.
Когда Вашингтон говорит "гуманитарный трек", это означает: мы нашли лазейку, через которую можно вести переговоры с Россией, пока идет война. Коул показывает обходной путь: перемирие не нужно, нужно несколько человек из колонии,
– пояснил Рашкин.
В Беларуси такой подход уже привел к освобождению около 500 человек. В то же время Минск получал уступки от Вашингтона, в частности ослабление санкций, а также возможность обсуждать экономические вопросы.
Около пятисот человек вышли из белорусских тюрем. Это правда, и я не буду делать вид, что это ничего не значит. Для каждой семьи это значит все,
– подчеркнул автор "Рашкин Репорт".
После белорусского опыта подобную модель могут попытаться перенести и на отношения с Россией. В таком случае освобождение политзаключенных становится отдельным условием для экономических уступок, даже если война против Украины продолжается.
Режим может задерживать новых людей
Самая большая проблема такой схемы заключается в разнице между ресурсами двух сторон. Количество санкций, которые Запад может ослабить, ограничено, тогда как авторитарный режим способен создавать новых политических заключенных путем новых арестов.
Санкции – ресурс Запада, и он заканчивается. Заключенный – ресурс диктатора, и он бесконечен. Его можно создать в любом отделении полиции: за пост, за пикет, за комментарий в соцсети,
объяснил Рашкин.
На эту опасность обращала внимание и Светлана Тихановская, чей муж Сергей Тихановский вышел из белорусской тюрьмы благодаря переговорам с участием Коула. Несмотря на личное значение его увольнения для семьи, она предостерегала от превращения такого механизма в постоянную систему.
Я знаю, это кажется несправедливым. Но если так поступать, они возьмут новых заложников, и их семьи пройдут через то же самое, через что прошли мы,
– передал ее позицию Рашкин.
После первой договоренности режим может задерживать новых людей, а следующие семьи снова будут ждать обмена и очередного смягчения санкций. Именно этот риск Рашкин назвал ключевой проблемой переноса белорусской модели на Россию.
Рашкин об ослаблении санкций в обмен на политзаключенных: смотрите видео